Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Київ з офіційним візитом, під час якого зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання il Fatto Quotidiano.

"Візит оголошувався і відкладався кілька разів. Але прем'єр-міністр Джорджія Мелоні хоче продемонструвати беззастережну підтримку Україні (з боку Риму – ІФ-У) за межами Італії", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що під час свого візиту Мелоні, ймовірно, анонсує новий пакет військової допомоги для України.

Reuters, своєю чергою, пише, що Мелоні вирушить із візитом до Києва в понеділок, 20 лютого.