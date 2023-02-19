Події

16:28 19.02.2023

Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

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Глава італійського уряду відвідає Київ для зустрічі із Зеленським - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Київ з офіційним візитом, під час якого зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання il Fatto Quotidiano.

"Візит оголошувався і відкладався кілька разів. Але прем'єр-міністр Джорджія Мелоні хоче продемонструвати беззастережну підтримку Україні (з боку Риму – ІФ-У) за межами Італії", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що під час свого візиту Мелоні, ймовірно, анонсує новий пакет військової допомоги для України.

Reuters, своєю чергою, пише, що Мелоні вирушить із візитом до Києва в понеділок, 20 лютого.

 

Теги: #київ #візит #мелоні

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