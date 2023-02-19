Події

16:10 19.02.2023

Кулеба - Ван І: всі ініціативи з відновлення миру в Україні повинні ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся "на полях" Мюнхенської безпекової конференції із завідувачем канцелярією комісії у закордонних справах ЦК КПК Ван І.

"Я ціную можливість обмінятися думками з державним радником Ван І. Ми згодні з тим, що основоположний принцип територіальної цілісності Статуту ООН є священним для обох наших держав. Я ще раз повторив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, повинні ґрунтуватися на цьому", - написав Кулеба в твіттері.

 

Теги: #кулеба #ван_і

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