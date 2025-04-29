Інтерфакс-Україна
Політика
12:21 29.04.2025

Китай закликав Україну та Росію "усунути корінні причини конфлікту"

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Китай закликав Україну та Росію "усунути корінні причини конфлікту"

Китай підтримує проведення мирних переговорів між Україною і Росією та сподівається на досягнення справедливої угоди, заявив міністр закордонних справ Ван І.

"Ми зберігатимемо об'єктивну та неупереджену позицію, наполягатимемо на вирішенні розбіжностей шляхом діалогу та переговорів, надаватимемо підтримку агентствам ООН у виконанні їхніх обов'язків та створюватимемо умови для політичного вирішення. Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання української кризи (Китай назває війну Росії проти України "українською кризою" - ІФ), і сподівається, що зацікавлені сторони усунуть корінні причини конфлікту і якнайшвидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", - заявив Ван І в ході зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС у Ріо-де-Жанейро.

 

Теги: #ван_і #китай

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