Політика

14:30 17.02.2024

Глава МЗС КНР заявляє про продовження зусиль щодо переговорів Росії та України

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Глава МЗС КНР заявляє про продовження зусиль щодо переговорів Росії та України

Китай продовжить зусилля зі сприяння спробам мирного врегулювання розпочатої Росією війни в Україні й уважає, що жодна третя країна не зможе розв'язати цей конфлікт, тому що це конфлікт двох країн, і саме вони повинні це зробити, заявив глава МЗС КНР Ван Ї в суботу.

"У тому, що стосується України, Китай ніколи не припиняв зусиль із просування мирного врегулювання, а також зусиль зі сприяння початку мирних переговорів", - сказав він, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції.

За його словами, зусилля Пекіна спрямовані на досягнення єдиної мети - консенсусу щодо необхідності припинити війну і почати переговори із врегулювання.

Ван І нагадав, що глава КНР Сі Цзіньпін провів бесіди з цього питання з лідерами різних країн, зокрема України та Росії, у пошуках мирного рішення. Крім того, Пекін опублікував свої пропозиції і направив свого спецпредставника в зону конфлікту.

Відповідаючи на запитання про порушення Росією Будапештського меморандуму, який був підтриманий Радою безпеки ООН і який гарантував Україні територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї, Ван І зазначив, що Китай, на відміну від Росії та США, не підписував цього меморандуму, проте визнав його дієвість.

"Ми не можемо вирішити за інші країни, що їм робити. Ми чітко артикулювали той факт, що Китай не буде користуватися ядерною зброєю проти країн, які не володіють ядерною зброєю, включно з Україною", - заявив він.

Коментуючи суттєве зростання товарообігу з Росією в останні два роки та можливості чинити більший тиск на Москву для припинення війни, глава МЗС КНР зазначив, що Китай не починав кризу в Україні, не втягнутий у неї і не використовує цю ситуацію.

Він наголосив, що Пекін проти будь-яких спроб змістити провину на Китай, який дуже конструктивно працює і відіграє вкрай конструктивну роль у вирішенні цієї ситуації.

Ван І ще раз зазначив, що Китай намагався ініціювати мирні переговори і відстоює позицію про необхідність поважати принципи суверенності та територіальної цілісності, Хартію ООН і занепокоєння всіх країн.

"Невпинно працюємо над організацією мирних переговорів. Сьогодні немає відповідних умов для них, але ми не будемо здаватися", - підсумував він, додавши, що чим раніше почнуться переговори, тим більше жертв вдасться уникнути.

Теги: #китай #мюнхенська_конференція #ван_і

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