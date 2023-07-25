Політика

14:34 25.07.2023

Главу МЗС КНР Цінь Гана відправили у відставку, на його місце призначений Ван Ї - ЗМІ

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Главу МЗС КНР Цінь Гана відправили у відставку, на його місце призначений Ван Ї - ЗМІ

Міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана знято з посади, повідомляє у вівторок видання Global Times.

На посаду глави МЗС КНР призначено завідувача канцелярії комісії ЦК КПК у закордонних справах Вана Ї. Відповідні рішення ухвалив парламент Китаю.

Про призначення Цінь Гана на посаду глави МЗС КНР стало відомо 30 грудня минулого року. До цього він обіймав посаду посла Китаю в США.

Раніше главою МЗС був якраз Ван Ї: він обіймав цю посаду з 2013 року. Після того як міністром став Цінь Ган, Ван Ї став керівником канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ.

Тоді іноземні ЗМІ припускали, що призначення Цінь Гана збіглося в часі з прагненням глави КНР Сі Цзіньпіна поліпшити відносини зі США.

Останніми тижнями Цінь Ган не з'являвся на публіці, зокрема раніше в липні він не зміг відвідати саміт АСЕАН у Джакарті. Китайську сторону там представляв Ван Ї.

Теги: #китай #ван_і

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