Китай шкодує про припинення переговорів РФ і України на початку повномасштабного вторгнення - Ван І

Китай шкодує, що російсько-українські переговори на початку війни були припинені під ймовірним впливом "якихось сил", які не хотіли матеріалізації мирних домовленостей, заявив керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І.

"Наші зусилля зі знаходження миру будуть продовжуватися, працюватимемо з усіма сторонами, доки не настане мир", – заявив він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Ван І наголосив, що Китай не бажає продовження "кризи" в Україні.

"Ми не хочемо підливати олії у вогонь і не хочемо мати жодних вигод від кризи. Ми хочемо сприяти знаходженню миру, ми на боці миру і діалогу", – додав він, нагадавши про пропозицію лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зроблену вже на другий день після повномасштабного вторгнення, щоб Україна і Росія сіли і обговорила способи врегулювання "кризи".

За словами керівника Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю, вони бачили текст - рамкову домовленість, але процес зупинився.

"Ця війна не повинна продовжуватися. Конфлікти і війни не мають переможців, їх не можна вирішити простим способом – протистоянню треба запобігати. Але водночас ми повинні міркувати спокійно, які зусилля треба докладати, щоб зупинити війну, на якій основі діяти, щоб у світі був тривалий мир і яку роль має відіграти Європа, щоб мати свою стратегічну автономію", – заявив Ван І.

Відповідаючи на запитання, він підтвердив актуальність пропозицій, зроблених Сі Цзіньпіном, що територіальної цілісності та принципів Статуту ООН слід дотримуватися, ядерна війна не повинна початися і не може бути виграна, а атомні електростанції не повинні бути під обстрілом, а також хімічна і біологічна зброя не мають застосовуватися за жодних обставин.

Ван І наголосив, що у Китаю немає жодних підстав відмовлятися від мирного шляху, оскільки "збільшення міці – означає розвиватися мирним шляхом".

За його словами, Європа і Китай повинні зробити правильний вибір діалогу, відкритості та співпраці.

Відповідаючи на запитання про ризики військового загострення навколо Тайваню, керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю заявив, що Тайвань є частиною китайської території, ніколи не був і ніколи не стане суверенною державою.

"Не Китай хоче змінити статус-кво, а сепаратистські сили Тайваню. Сили незалежності Тайваню підривають мир і стабільність в Тайванській протоці", – наголосив він і висловив сподівання на відновлення поваги до територіальної цілісності Китаю.

Як повідомлялося, пізніше в суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки планується зустріч Ван І з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.