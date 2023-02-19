99% італійців підтримують Україну - голова МЗС

В Італії немає проблеми з російською пропагандою, 99% італійців підтримують українців, заявив глава італійського МЗС Антоніо Таяні.

"Я гадаю, що більшість італійців, 99%, на боці українців. На мою думку, російська пропаганда не існує в моїй країні. Це не проблема", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю.

На його думку, російська пропаганда працює через соціальні мережі більше, через газети, проте "ніхто в Італії не дивиться російське телебачення і не читає російських газет", - наголосив Таяні.

"Чесно кажучи, тут немає російської пропаганди", - запевнив глава МЗС.