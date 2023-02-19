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12:46 19.02.2023

Боррель: першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, питання з боєприпасами має бути вирішено швидко

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Боррель: першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, питання з боєприпасами має бути вирішено швидко

Першочергове і найбільш термінове завдання для Європи - озброїти Україну, військова підтримка має бути посилена, особливо це стосується боєприпасів, заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Набагато більше потрібно зробити і набагато швидше. Багато чого ще має бути зроблено. Ми повинні підвищити і посилити нашу військову підтримку України. Швидко", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції в неділю вранці.

Передусім, що Європа повинна зробити - це озброїти Україну, як заявив Боррель.

Дипломат закликав перейти "від слів до фактів", оскільки Україна повинна перемогти, але зараз гостро потребує боєприпасів.

"Як багато лідерів говорили тут вчора: РФ не може виграти цю війну, Україна повинна перемогти. Давайте ж перейдемо від слів до фактів і посилимо нашу військову підтримку України, тому що вона в критичній ситуації в питанні боєприпасів", - зазначив Боррель.

Також він додав, що ЄС до цього занадто довго ухвалював критично важливі для України рішення, як у питанні танків, "хоча всім відомо, що в класичній війні неможливо перемогти без бронетехніки".

"І зараз проблема з нестачею боєприпасів повинна бути вирішена швидко. Це справа декількох тижнів", - сказав Боррель.

Як пояснив високий представник ЄС, країни повинні використовувати те, що у них є, і передати якомога швидше Україні, не чекаючи поповнення запасів.

Він додав, що рішення про постачання боєприпасів повинні приймати міністри оборони, і, зокрема, питання прискорення передання буде обговорюватися на зустрічі 6-7 березня.

"У середньостроковій перспективі ми повинні збільшити можливості нашої оборонної промисловості. Але це не відбудеться миттєво", - зазначив Боррель.

Теги: #україна #озброєння #боррель

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