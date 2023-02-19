Окупанти не можуть впоратися з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях, пропонують гроші в обмін на інформацію про партизанів - ЦНС

Російські окупанти не можуть впоратися з підпіллям на тимчасово окупованих територіях України, тому пропонують цивільним гроші в обмін на інформацію про українських партизанів, повідомляє Центр національного спротиву.

Водночас уточнюється, що після отримання інформації про український спротив, загарбники затримують "інформаторів" замість виплати обіцяної їм винагороди.

"Російські окупаційні війська не можуть впоратися з підпіллям і намагаються підкупити цивільне населення. Створивши гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях, росіяни намагаються зацікавити місцеве населення грошима. За інформацію про партизанів або про інформаторів та адміністраторів патріотичних спільнот у соцмережах окупанти обіцяють гроші", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що йдеться про суми від кількох тисяч рублів.

Водночас у центрі уточнюють, що у росіян "страшенні проблеми з відстеженням підпілля, і московське керівництво вимагає результатів у вигляді затриманих партизанів".

"Тому часто так звані грошові винагороди перетворюються на затримання "інформаторів", які приходять нібито з донесеннями на партизан. Адже окупанти не можуть знайти наше підпілля, тому затримують цивільних", - наголошують у ЦНС.

"Центр національного спротиву закликає жителів окупованих територій бути обачними і не вестися на провокації окупантів. Росіяни не виплачують ніяких коштів, а використовують гуманітарну кризу, щоб створити картинку для пропаганди, де місцеві нібито доносять на підпілля", - додають там.