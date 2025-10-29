Інтерфакс-Україна
Події
10:11 29.10.2025

Партизани підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс на ТОТ Запорізької області - ГУР

На тимчасово окупованій території України у Запорізькій області партизани підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс, пошкоджено близько 70 метрів залізничного шляху, рух паралізовано, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Перед світанком 26 жовтня 2025 року на залізничній ділянці між тимчасово окупованими населеними пунктами Чернігівка та Стульневе Бердянського району Запорізької області пролунав вибух. Внаслідок успішної спецоперації представників руху опору російським загарбникам ворожий потяг, забитий військовим вантажем, пішов під укіс", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за результатом операції, "спрямованої проти військової логістики московитів, також стало пошкодження близько 70 метрів залізничного шляху — рух паралізовано. Уздовж і поперек покручених колій опинились: один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев’ять вантажних вагонів ворожого військового поїзда".

