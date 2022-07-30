Події

20:33 30.07.2022

На Луганській залізниці невідомі спалили розподільну коробку управління

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На Луганській залізниці невідомі спалили розподільну коробку управління

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на залізниці біля Сватового невідомі спалили розподільну коробку управління, якою окупанти доставляли на фронт боєприпаси.

"Цієї ночі "добрі люди" знищили "шафку" управління залізничною дорогою біля окупованого Сватового. Невідомі патріоти спалили розподільну коробку, що управляє світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що тепер підвезення залізницею боєприпасів для окупантів на фронт утруднено.

 

 

 

Теги: #партизани #луганська_область

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