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Український Червоний Хрест (УЧХ) і представники Луганської області підписали меморандум про співпрацю.

“Український Червоний Хрест продовжує зміцнювати співпрацю з регіонами. Нещодавно… було підписано меморандум про співпрацю з департаментом соціального захисту Луганської ОВА та Луганською обласною клінічною лікарнею”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Завдяки меморандуму УЧХ зможе забезпечити більше гуманітарної підтримки для тих, хто цього потребує: підтримати лікарні та медичні установи області та реалізовувати соціальні проєкти для населення.