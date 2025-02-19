Інтерфакс-Україна
Медицина
10:35 19.02.2025

УЧХ і представники Луганської області підписали меморандум про співпрацю

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УЧХ і представники Луганської області підписали меморандум про співпрацю
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ)  і представники Луганської області підписали  меморандум про співпрацю.

“Український Червоний Хрест продовжує зміцнювати співпрацю з регіонами. Нещодавно…  було підписано меморандум про співпрацю з департаментом соціального захисту Луганської ОВА та Луганською обласною клінічною лікарнею”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Завдяки меморандуму УЧХ зможе забезпечити більше гуманітарної підтримки для тих, хто цього потребує:  підтримати лікарні та медичні установи області та реалізовувати соціальні проєкти для населення.

 

Теги: #меморандум #луганська_область #тчху #учх

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