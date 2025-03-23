Інтерфакс-Україна

Події

13:15 23.03.2025

Сили оборони звільнили населений пункт Надія на Луганщині – 3-я ОШБр

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Сили оборони звільнили населений пункт Надія на Луганщині – 3-я ОШБр
Фото: Генштаб ЗСУ

(оновлено, змінено джерело)

 Бійці 3-ї окремої штурмової бригади зачистили населений пункт Надія Луганської області, повідомляє пресслужба бригади.

"Третя штурмова повідомляє: силами бригади, передусім 1-го штурмового батальйону, відновлено контроль над населеним пунктом Надія", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє DeepState, в кінці лютого - на початку березня противник здійснював активний тиск в даному районі і зміг зайняти населений пункт, але розвинути подальший успіх так і не вдавалося, хоча ворог постійно штурмував як піхотою, так і технікою на позиції Сил Оборони.

"Взяття Надії вартувало противнику двох місяців зусиль і двох стертих в "нуль" механізованих полків – 752-го та 254-го 20-ї армії рф", – відзначив командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький.

 

Теги: #луганська_область #населений_пункт_надія #сили_оборони

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