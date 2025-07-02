Партизани підірвали залізницю в окупованій частині Запорізької області

Учасники партизанського руху в окупованих районах Запорізької підірвали залізничне полотно, чим зашкодили ворожій логістиці, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Рух опору у взаємодії з ГУР МО України підірвав залізничне полотно на тимчасово окупованій Запорізькій області, що паралізувало ворожу логістику на понад тиждень. Після відновлення колії партизани знову завдали удару: виведено з ладу ворожий локомотив, що повторно блокувало ключову логістичну гілку окупантів у Запорізькій області. Боротьба триває!" - написав Федоров у Телеграм в середу, не уточнивши, коли мала місце сама подія.