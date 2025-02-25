СБС вразили ЗРК "Стріла-10М4" на Луганщині

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України в Луганській області знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М4" (9К35М4) окупаційної армії РФ, повідомляють СБС у вівторок.

"Оператори 412-го полку NEMESIS на Луганщині знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10М4" (9К35М4) — одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК "Стріла-10", - йдеться у повідомленні СБС у Телеграм.

За інформацією СБС, ЗРК "Стріла-10М4" здатний вражати цілі на відстані до 5 км і на висоті від 10 м, його завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів.

"Це вже друга знищена "Стріла" і загалом п’ятий уражений комплекс ППО, знищений підрозділами СБС у лютому", - зазначають в повідомленні.