Події

13:40 04.01.2023

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

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ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Українська військова розвідка фіксує активізацію руху опору в Росії.

"У ніч на 4 січня в Росії партизани вкотре зупинили рух цивільних потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська", - повідомляє ГУР Міноборони України у своєму телеграм-каналі в середу.

У 2023 році це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці в різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів, зазначається в повідомленні ГУР.

У 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів і локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизан у Росії сталася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.

Теги: #рф #залізниці #партизани

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