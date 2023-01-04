ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Українська військова розвідка фіксує активізацію руху опору в Росії.

"У ніч на 4 січня в Росії партизани вкотре зупинили рух цивільних потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська", - повідомляє ГУР Міноборони України у своєму телеграм-каналі в середу.

У 2023 році це вже щонайменше шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці в різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів, зазначається в повідомленні ГУР.

У 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів і локомотивів. Суттєва активізація рейкових партизан у Росії сталася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації.