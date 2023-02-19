Події

09:14 19.02.2023

Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

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Унаслідок агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, 924 поранені

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина, понад 924 дітей поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Станом на ранок 19 лютого 2023 року більше ніж 1385 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 924 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 87, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64", – сказано у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

17 лютого внаслідок обстрілу окупантами м. Бахмут Донецької області поранено 16-річного хлопця.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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