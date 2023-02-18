Зеленський після ракетної атаки в суботу: Більшість українців – з електрикою

Більшість території України з енергетикою, більшість українців – з електрикою. Такий підсумок суботи підбив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу.

"Сьогоднішній день почався з превентивних відключень електрики в частині областей нашої держави. Ці відключення були потрібні, щоб захистити мережі та генерацію від чергового російського ракетного нальоту. І ми завершуємо цю суботу без відключень електрики майже на всій території нашої держави", - сказав він.

"Більшість наших людей – з електрикою. І це чергове підтвердження нашої з вами стійкості, сили України, колосальної роботи, яка проводилась і проводиться багатьма людьми. Усіма, хто відновлює й захищає енергетику. Усіма, хто працює для посилення нашої ППО. Усіма нашими партнерами, які допомагають. І, звичайно, усіма нашими воїнами, які щодня, щоночі захищають Україну у складі Повітряних сил та всіх наших сил оборони й безпеки", - зазначив президент.

За його словами, "ми продовжимо робити все можливе й неможливе, щоб дати Україні більше ППО, більше гарантій стійкості, більше захисту від будь-яких ударів Росії".