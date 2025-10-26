"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", – зазначили в компанії.

Заходи обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

В "Укренерго" також нагадали, що обсяг застосування обмежень може змінюватися, і радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4243