Інтерфакс-Україна
Події
21:33 26.10.2025

"Укренерго" у понеділок вводить графіки обмеження потужності для промисловості в окремих регіонах

1 хв читати

У понеділок, 27 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго".

"У періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозуються", – зазначили в компанії.

Заходи обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

В "Укренерго" також нагадали, що обсяг застосування обмежень може змінюватися, і радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4243

Теги: #обмеження #електрика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 26.10.2025
Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

Безпілотники атакували Запорізький район: понад 1,7 тис. абонентів залишилися без світла - ОВА

21:04 25.10.2025
Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

18:59 24.10.2025
Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

Обмеження постачання е/е для населення діятимуть у суботу з 7:00 до 23:00, для промспоживачів - на ранкову годину менше

20:32 23.10.2025
Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

18:19 22.10.2025
"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

18:52 16.10.2025
Нацполіція готова обмежити контент "Маші і Ведмедя" в разі санкцій — нардеп Юрчишин

Нацполіція готова обмежити контент "Маші і Ведмедя" в разі санкцій — нардеп Юрчишин

10:23 16.10.2025
"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

"Укренерго" попередило про ймовірне обмеження потужності промспоживачів з 16:00 і до кінця доби

20:15 12.10.2025
Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

08:33 10.10.2025
"Укрзалізниця": Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка

"Укрзалізниця": Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка

22:03 03.10.2025
Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Генштаб: ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного та стримують РФ під Покровськом

РФ застосувала проти України за тиждень майже 1200 дронів, 1360 КАБ та понад 50 ракет - Зеленський

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Зеленський: Розраховуємо на 150 літаків Gripen для України, і перші мають з'явитися наступного року

Міністр економіки Німеччини запевнила у допомозі українцям напередодні зими, нагадала, що Patriots вже "в дорозі"

ОСТАННЄ

У Сумському районі вже 13 поранених осіб та один загиблий - ОВА

Президент Литви пропонує обмежити транзит до Калінінграда та закрити кордон із Білоруссю - ЗМІ

До 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по мікроавтобусу у Сумському районі

На Кіровоградщині троє людей загинули від отруєння чадним газом, серед них двоє дітей

Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородському водосховищу

1200 дронів за тиждень: Зеленський закликав до спільної відповіді та повідомив про постачання "Міражів" і ракет

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Унаслідок обстрілу Костянтинівки загинула цивільна особа – МВА

Окупанти спрямували безпілотник у маршрутку, постраждали п'ятеро людей - прокуратура

Бессент назвав Дмитрієва пропагандистом, який бреше про санкції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА