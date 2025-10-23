Обмеження е/е застосовуватиметься в пʼятницю в окремих регіонах з 7:00 до 23:00

НЕК "Укренерго" застосовуватиме в п’ятницю обмеження електроспоживання для промисловості та населення в окремих регіонах України з 7:00 до 23:00.

"Завтра, 24 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00 обсягом від 1,5 до 2,5 черг. Графіки обмеження потужності – з 07:00 до 23:00 – для промислових споживачів", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм у четвер увечері.

"Укренерго" нагадало, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо!", – закликає системний оператор.

Як повідомлялося, обмеження електроенергії почалися після масованої атаки РФ на енергосистему 10 жовтня, але застосовувалися для промисловості, для якої вводили графіки обмеження потужності. ГПВ, які застосовуються для населення, діяли відтоді тільки в Чернігівській області. "Укренерго" через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру 22 жовтня почала застосовувати ГПВ разом з обмеженнями для промисловості.

Згідно з моніторингом соцмереж обленерго, проведеним Енергореформою, про ГПВ в четвер повідомляли "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Сумиобленерго", "Житомиробленерго", "Запоріжжяобленерго", "Кіровоградобленерго", а також ДТЕК стосовно Дніпропетровщини, Київщини та Києва.