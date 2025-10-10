Інтерфакс-Україна
Події
08:33 10.10.2025

"Укрзалізниця": Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка

Ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно, ранкові прибуття також відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка, незважаючи на блекаути по країни, повідомляє "Укрзалізниця" у телеграм у п’ятницю.

"Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів", – зазначила компанія.

Згідно з її інформацією, із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди 722 Київ — Харків та №712 Київ — Краматорськ.

Рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які ми повідомляли раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно.

Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Складнощі з рухом — у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.

 

Теги: #поїзди #електрика #ситуація

