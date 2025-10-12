Інтерфакс-Україна
Події
20:15 12.10.2025

Електропостачання в одному з районів Київщини повністю відновлено після ранкової атаки

Енергетики повністю відновили електропостачання в Бориспільському районі після ранкової ворожої атаки дронів, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Наразі в усіх населених пунктах Бориспільського району повністю відновлено електропостачання після ранкової атаки ворога ударними дронами. Протягом дня, завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників і комунальників усі споживачі вже зі світлом", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, без світла було близько 10 тисяч абонентів. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Крім того, обидва співробітники ДТЕК, які постраждали унаслідок ворожої атаки, отримали всю необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно за місцем проживання.

Наразі ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють над точковими включеннями, додали в КОВА.

 

Теги: #електрика #київська #відновлення

