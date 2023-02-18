У Києві сталася пожежа у складському приміщенні, на місці працює ДСНС

У Солом'янському районі Києва спалахнуло одне зі складських приміщень, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі столиці горить складське приміщення. Підрозділи ДСНС та КАРС (комунальна аварійна рятувальна служба – ІФ) виїхали на місце", - написав Кличко у телеграм-каналі в суботу.

Пізніше Кличко уточнив, що будинок, який загорівся, – одноповерховий, металевий і розташований окремо.

"Пожежа на площі 100 кв.м. Ранг пожежі - 1. Постраждалих не виявили. Пожежу локалізували", - зазначив мер.