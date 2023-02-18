Фон дер Ляєн і Сунак виступили із спільною заявою: Важливо надати Україні військовий імпульс, необхідний для перемоги

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак виступили із спільною заявою, в якій наголосили на важливості надати Україні військовий імпульс, необхідний у перемозі у війні, яку проти країни веде Росія.

Текст заяви, ухвалений на полях Мюнхенської конференції з безпеки, поширений у суботу Європейською комісією.

"Президент комісії фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Сунак розповіли один одному про свої минулі тижні обговорення з президентом Зеленським. Вони погодилися з важливістю надання Україні військового імпульсу, необхідного для перемоги над тиранією. Лідери вітали потужну узгодженість у підтримці ЄС і Великої Британії України за останній рік, про що свідчать як наша рекордна військова та економічна допомога країні, так і координація найбільш суттєвих та безпрецедентних пакетів санкцій у відповідь на путінську агресивну війну проти України. Вони погодилися, що зусилля ЄС та Великої Британії щодо навчання українських військовослужбовців матимуть реальне значення на полі бою", - сказано у заяві.

Лідери висловили впевненість у тому, що "дух співпраці", з яким вони відреагували на "жорстоку війну Путіна в Україні, має бути відображений у всьому спектрі питань, з якими ЄС та Велика Британія стикаються разом".

"Лідери домовилися залишатися найближчими днями у тісному контакті", - наголошується в заяві.