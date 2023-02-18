Кулеба: РФ використовує касетні боєприпаси, якщо ми отримаємо ці снаряди, вони будуть використані виключно проти російської армії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.

"У нас є докази, що РФ використовує касетні снаряди. Ми розуміємо, що ці снаряди - дискусійне питання у світі. Ми не є частиною Конвенції, яка забороняє їх використання. Тому легально - жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил", - сказав Кулеба на брифінгу на просторах Мюнхенської безпекової конференції в суботу.