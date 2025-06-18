Інтерфакс-Україна
Події
17:27 18.06.2025

У ДСНС попереджають про небезпеку нерозірваних касетних боєприпасів та уламків дронів у Києві

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Внаслідок комбінованого повітряного удару армії РФ по Києву в ніч на вівторок у двох районах столиці піротехніки виявили та знешкодили касетні суббоєприпаси, повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий.

"Піротехніки та вибухотехніки на двох локаціях – в Солом'янському та Шевченківському районах виявили та знешкодили касетні суббоєприпаси – елементи, які використовуються в російських ракетах для того, щоби збільшити площу ураження людей та техніки. Вони виглядають як сріблясті металеві м'ячики діаметром 10 см. Радіус їхнього ураження десь 25-30 метрів, розліт осколків до 100 метрів. Після того, як ракета "розкривається", вони усівають величезну площу, спрацьовують від удару від об'єкт або об землю… ефект від розриву подібний до 82-мм мінометної міни", - сказав він в ефірі телемарофону у середу.

Хорунжий попередив, що наближатися, ба більше, чіпати таки предмети вкрай небезпечно через їх нестабільність та потенційну небезпеку.

Він зазначив, що через їх незвичну форму вони можуть приваблювати дітей, тому треба проводити серед них роз'яснювальну роботу.

За його словами, те саме стосується уламків дронів та залишків ракет. Хорунжий закликав не чіпати підозрілі предмети, схожі на боєприпаси, а у разі виявлення такої знахідки терміново повідомляти профільні установи.

Теги: #дснс #касетні_боєприпаси

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