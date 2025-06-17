Кличко повідомив про використання ворогом касетних снарядів під час атаки на Київ

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у районі Нивки у Києві збирають елементи касетний боєприпасів, повідомив мер Києва Віталій Кличко та показав їх у відео до свого допису у телеграм-каналі.

За його словами, інакше, як геноцид це назвати не можна, адже "зробили все, щоб загинула максимальна кількість людей, використовуючи такі снаряди".

Кличко також повідомив, що на Нивках одна з ракет вдарила по житловому будинку, але, на щастя, ніхто не загинув.