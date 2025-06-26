МЗС щодо застосування РФ касетних боєприпасів: Це системна політика терору, якої Москва навчає своїх спільників — Іран та Північну Корею

Міністерство закордонних справ (МЗС) України виступило із заявою щодо широкомасштабного та систематичного використання Росією касетних боєприпасів в агресії проти України — це системна політика терору проти українського народу та методи ведення війни, яким Москва навчає своїх спільників Іран та Північну Корею.

"Міністерство закордонних справ України привертає увагу світової спільноти до широкомасштабного, умисного, цілеспрямованого та систематичного використання Росією касетних боєприпасів у ході її агресії проти України. Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування Росією таких боєприпасів", - йдеться у заяві МЗС на сайті відомства у четвер.

Зазначається, що російські окупанти регулярно наносять по Силах оборони України та цивільних людях ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів "Смерч", "Град", "Ураган", "Точка-У" та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н210, 9Н235, КОБЕ 3Б-30, Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.

Серед численних задокументованих випадків особливою жорстокістю вирізняються вбивство 22 і поранення 31 людини в Чернігові 17 березня 2022 року внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган"; удар по Краматорську 8 квітня 2022 року касетною ракетою "Точка-У" по залізничному вокзалу під час евакуації цивільних людей, внаслідок якого загинули 54, поранені 135 осіб; обстріл Києва 17 червня 2025 року ракетою Х-69, після якого було виявлено 29 предметів, схожих на касетні боєприпаси.

Вказано, що російські вбивці свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань. "Це складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу. Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників — Іран та Північну Корею", -наголосили у МЗС України.

Повідомляється, що дії Росії грубо порушують основоположні норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який визначає умисні атаки проти цивільних як воєнний злочин.

"Закликаємо держави-партнери та міжнародні організації до рішучої та жорсткої реакції на такі російські злочини, яка відповідає їхньому безпрецедентному масштабу та жорстокості. Адекватною відповіддю на систематичне застосування Росією зброї невибіркової дії проти цивільних людей має бути суттєве посилення тиску на агресора", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС закликали партнерів до нових руйнівних санкцій проти російської економіки та промисловості, а також до активізації постачання Україні всіх типів систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них, а також посилення далекобійних спроможностей України, інвестиції у відповідне українське виробництво".

"Саме такі сильні кроки критично необхідні для просування справедливого й тривалого миру", - наголосили в МЗС.