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16:00 18.02.2023

Унаслідок суботніх обстрілів двох районів Харківщини одна людина загинула, ще двоє поранені - Синєгубов

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Унаслідок суботніх обстрілів двох районів Харківщини одна людина загинула, ще двоє поранені - Синєгубов

Протягом суботи Куп'янський і Чугуївський райони Харківської області перебувають під обстрілом російських окупаційних військ, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У смт Ковшарівка близько 14:00 були поранені дві людини, які на момент обстрілу перебували на вулиці. Це 57-річна жінка і 53-річний чоловік. Обидва госпіталізовані. Пошкоджено будівлю одного з навчальних закладів. Після 14:00 був обстріляний і Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, загинув цивільний", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в Куп'янську через обстріли горіли гаражі і два цивільних автомобілі, а в Дворічній - значних пошкоджень зазнала будівля швидкої медичної допомоги.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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