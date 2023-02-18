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15:40 18.02.2023

Кулеба закликає партнерів України розпочати навчання українських пілотів без взяття зараз додаткових зобов'язань

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Кулеба закликає партнерів України розпочати навчання українських пілотів без взяття зараз додаткових зобов'язань

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів, які потенційно можуть відправити винищувачі Україні, почати тренувати українських пілотів, без оголошення зараз інших зобов'язань.

"Я ризикну, але скажу, що Україна отримає літаки: це питання часу і процедур. Це займе більше часу, ніж танки. Ми розуміємо це", - сказав Кулеба на брифінгу на полях Мюнхенської конференції з безпеки в суботу.

Він зазначив, що тренування пілотів - перший крок. У випадку з танками, як пояснив міністр, було витрачено багато часу через спочатку оголошене рішення про постачання, а після - про навчання військових.

"Тепер ми пропонуємо навпаки. Це наш запит до всіх наших друзів, хто може потенційно поділитися з Україною літаками: почніть тренування якомога швидше, без взяття на себе конкретно зараз якихось додаткових зобов'язань", - закликав Кулеба.

Теги: #навчання #літаки #кулеба

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