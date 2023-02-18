Події

14:34 18.02.2023

Віцепрезидент США: ті, хто скоює злочини в Україні, та їхні керівники будуть притягнуті до відповідальності

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Віцепрезидент США: ті, хто скоює злочини в Україні, та їхні керівники будуть притягнуті до відповідальності

 Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що всі, хто скоює злочини в Україні, та їхні російські керівники будуть притягнуті до відповідальності.

"США офіційно зазначають, що РФ скоює злочини проти людства. Я кажу всім, ті, хто скоює ці злочини, і їхні керівникам, які є співучасниками злочину: ви будете притягнуті до відповідальності", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Гарріс наголосила, що США будуть продовжувати підтримувати юридичний процес в Україні та міжнародні розслідування, оскільки справедливість повинна перемогти.

Теги: #сша #мюнхенська_конференція #гарріс

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