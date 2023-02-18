Події

12:12 18.02.2023

У Хмельницькому поранені двоє мирних жителів, пошкоджено 3 навчальних заклади та вікна в житлових будинках - мер

1 хв читати

Двоє мирних жителів у м. Хмельницький дістали поранень внаслідок ракетних ударів російських окупантів по місту в суботу вранці, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"Попередня інформація: 2 людини поранені. Людям надано медичну допомогу. Життю нічого не загрожує", - написав Симчишин у телеграм-каналі.

За його словами, в місті пошкоджено 3 навчальних заклади, кілька сотень вікон у багатоповерхових житлових будинках, низка комерційних об'єктів, магазинів, кафе, а також один цивільний автомобіль.

"Усі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків терористичної атаки. Змінено маршрути громадського транспорту, що рухаються вулицею Петлюри", - повідомив Симчишин.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два вибухи, що пролунали в м.Хмельницький після оголошення повітряної тривоги. Пізніше Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти випустили по території України вранці в суботу чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони.

 

Теги: #хмельницький #ракети #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:52 18.02.2023
РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

11:47 18.02.2023
Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

09:51 18.02.2023
У Хмельницькому пролунали два вибухи – голова обладміністрації

У Хмельницькому пролунали два вибухи – голова обладміністрації

09:36 18.02.2023
Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації

Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації

09:07 18.02.2023
На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

На Харківщині один загиблий, один поранений внаслідок ворожого обстрілу

09:03 18.02.2023
Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

08:55 18.02.2023
Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

08:41 18.02.2023
За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

07:24 18.02.2023
Окупанти у п'ятницю обстріляли сім тергромад на Сумщині

Окупанти у п'ятницю обстріляли сім тергромад на Сумщині

08:51 17.02.2023
У результаті нічних ворожих ударів по Харкову потерпілих немає

У результаті нічних ворожих ударів по Харкову потерпілих немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти випустили по Україні 4 "Калібри", 2 з них збито - Повітряні сили

Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

Підтверджено пуски ракет із Чорного моря

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 142 тис. одиниць о/с та 3,3 тис. танків

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

Окупанти обстріляли прикордонне село Бунякине у Сумській області - ОК "Північ"

Під Львовом ввечері сталася ДТП, травмовано 7 осіб, зокрема дітей - поліція

Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка

Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні постраждали 1384 дитини, 461 із них загинула - прокуратура

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ПОВТОРНИЙ ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА

ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА

Дві повітряні цілі перетнули Миколаївську область у напрямку західних областей України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА