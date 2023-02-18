У Хмельницькому поранені двоє мирних жителів, пошкоджено 3 навчальних заклади та вікна в житлових будинках - мер

Двоє мирних жителів у м. Хмельницький дістали поранень внаслідок ракетних ударів російських окупантів по місту в суботу вранці, повідомив міський голова Олександр Симчишин.

"Попередня інформація: 2 людини поранені. Людям надано медичну допомогу. Життю нічого не загрожує", - написав Симчишин у телеграм-каналі.

За його словами, в місті пошкоджено 3 навчальних заклади, кілька сотень вікон у багатоповерхових житлових будинках, низка комерційних об'єктів, магазинів, кафе, а також один цивільний автомобіль.

"Усі комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків терористичної атаки. Змінено маршрути громадського транспорту, що рухаються вулицею Петлюри", - повідомив Симчишин.

Як повідомлялося, раніше в суботу голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив про два вибухи, що пролунали в м.Хмельницький після оголошення повітряної тривоги. Пізніше Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти випустили по території України вранці в суботу чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони.