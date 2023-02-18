Події

11:47 18.02.2023

Під Львовом ввечері сталася ДТП, травмовано 7 осіб, зокрема дітей - поліція

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Під Львовом ввечері сталася ДТП, травмовано 7 осіб, зокрема дітей - поліція

Семеро людей, зокрема троє дітей, постраждали в дорожньо-транспортній пригоді біля Львова на трасі "Київ-Чоп", повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася близько 19:00 17 лютого. Як зазначено в повідомленні, водій "Фольксваген Пассат" під час здійснення маневру зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Туран".

"Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості дістали водій і чотири пасажири "Пасата" - жінка і троє дітей 5-14 років, а також водій і пасажир "Турана". Всіх постраждалих доставили в лікарню", - зазначено в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Теги: #дтп #львів

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