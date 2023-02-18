Ворог випустив у напрямку України 6 "калібрів" із Феодосійського району – військові

З Феодосійського району був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр", повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

"Вони вже на території України і прямують на захід! Будьте уважні та перебувайте у укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі", - повідомив Сергій Мельник.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про проліт над територією Миколаївської області двох об'єктів у напрямку західних областей України та нові запуски з акваторії Чорного моря.