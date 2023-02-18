Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

Із закликом подвоїти військову допомогу Україні виступить на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомила канцелярія прем'єра, публікуючи витримки з його виступу.

"Наразі саме час подвоїти нашу військову підтримку", - як очікується, скаже прем'єр-міністр, зазначивши, що це слід зробити "протягом тижнів, а не місяців".

При цьому він зазначить, що рівень допомоги не повинен бути нижчим, ніж у 2022 році.

Сунак має закликати "надати Україні передові можливості, що відповідають стандартам НАТО, яких вона потребуватиме і в майбутньому".

"І ми маємо продемонструвати, що ми залишимося на їхньому боці, що хочемо і здатні допомагати їм захищати свою країну знову і знову", - скаже британський прем'єр.

Він намагатиметься звернути увагу учасників конференції на те, що, на його думку, "у цій війні на карту поставлено, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації, йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації".

2022 року Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів, включно з танками, іншою бронетехнікою та 10 тис. протитанкових ракет.