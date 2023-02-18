Адміністрації Байдена поки не потрібно від Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Україні

Адміністрації США поки що немає необхідності просити Конгрес про виділення додаткових коштів на надання військової допомоги Києву, повідомив у п'ятницю представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ні... Поки що ми тільки почали витрачати ту суму, яку нам виділив Конгрес колишнього скликання. Здається, йшлося приблизно про $42 млрд", - сказав він на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи знають в адміністрації, коли їм потрібно буде звертатися за новим траншем допомоги.

За словами Кірбі, вже наявних коштів "має вистачити на найбільшу частину поточного року". При цьому він запевнив, що якщо у виконавчій владі США зрозуміють, що потрібні додаткові кошти, вони одразу звернуться в Конгрес.