Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Мюнхенської конференції з безпеки висловив упевненість, що союзники подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України.

“Сьогодні ми з Єнсом Столтенбергом обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні у сфері безпеки. Впевнений, що союзники з НАТО подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України та поповнення своїх запасів”, - написав він у Твіттер.