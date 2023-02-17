Події

21:59 17.02.2023

Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

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Кулеба і Столтенберг обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на полях Мюнхенської конференції з безпеки висловив упевненість, що союзники подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України.

“Сьогодні ми з Єнсом Столтенбергом обговорили, що ще НАТО може зробити найближчим часом для посилення допомоги Україні у сфері безпеки. Впевнений, що союзники з НАТО подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України та поповнення своїх запасів”, - написав він у Твіттер.

 

 

 

Теги: #нато #допомога

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