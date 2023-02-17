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19:46 17.02.2023

Суд засудив директора Russia Today Красовського до п'яти років позбавлення волі за заклики до геноциду українців

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Суд засудив директора Russia Today Красовського до п'яти років позбавлення волі за заклики до геноциду українців

Суд за матеріалами Служби безпеки України засудив до позбавлення волі директора Russia Today Антона Красовського (повне прізвище Кузнецов-Красовський), який закликав до геноциду українців в ефірах телеканалу RT та у підконтрольних телеграм-каналах.

"Під час слідчо-оперативних дій зібрано докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнецова-Красовського у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів і закликав до геноциду українського народу", – повідомляє пресслужба СБУ в телеграм-каналі.

На підставі зібраних СБУ доказів і проведених експертиз суд визнав Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації) та ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Зловмиснику призначено п’ять років ув'язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном.

"Утім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження та проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #директор #вирок #russia_today

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