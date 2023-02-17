Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Мюнхені зустріч із міністром закордонних справ Пакистану Білавалом Бхутто Зардарі, сторони обговорили українську "формулу миру" та співпрацю в рамках ООН.

"Я зустрівся з міністром закордонних справ Пакистану Білавалом Бхутто Зардарі на полях Мюнхенської конференції, щоб зміцнити наші відносини. Я запросив Пакистан приєднатися до нас у реалізації української "формули миру". Ми також обговорили співпрацю в рамках ООН", - написав Кулеба в твіттері.