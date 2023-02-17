Події

19:02 17.02.2023

Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

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Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Мюнхені зустріч із міністром закордонних справ Пакистану Білавалом Бхутто Зардарі, сторони обговорили українську "формулу миру" та співпрацю в рамках ООН.

"Я зустрівся з міністром закордонних справ Пакистану Білавалом Бхутто Зардарі на полях Мюнхенської конференції, щоб зміцнити наші відносини. Я запросив Пакистан приєднатися до нас у реалізації української "формули миру". Ми також обговорили співпрацю в рамках ООН", - написав Кулеба в твіттері.

 

Теги: #пакистан #мзс #зустріч

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