Події

15:20 17.02.2023

Підтримуючи українців у їхній боротьбі за свободу, ми знаємо, що вони борються за нашу свободу - голова Мюнхенської конференції

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Підтримуючи українців у їхній боротьбі за свободу, ми знаємо, що вони борються за нашу свободу - голова Мюнхенської конференції

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен сподівається, що міжнародне співтовариство використає Мюнхенську конференцію 2023 року для координації підтримки незалежності, свободи, демократії та гідності України.

"Ми сподіваємося, що міжнародне співтовариство використовуватиме Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року для координації підтримки незалежності, свободи, демократії та гідності України. Коли ми підтримуємо українців у їхній боротьбі за свободу, ми знаємо, що вони виборюють нашу свободу", - сказав Гойсґен, відкриваючи конференцію в п'ятницю вдень.

Теги: #мюнхенська_конференція #гойсґен

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