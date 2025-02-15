Інтерфакс-Україна
Події
18:50 15.02.2025

Глави МЗС Польщі та Німеччини проти повернення до G7 РФ, доки вона чинить агресію

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Глави МЗС Польщі та Німеччини проти повернення до G7 РФ, доки вона чинить агресію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відкинули ідею президента США Дональда Трампа повернути до G7 Росію, поки вона чинить агресію.

“Як тільки вона (ІФ-У) виведе війська з України”, - сказав Сікорський в рамках панельної дискусії на 61-й Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на питання про можливість повернення Росії до G7.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що існує G7, а не G8 через путінську Росію.

“Тож ми ясно даємо зрозуміти, що коли ця Росія під керівництвом Путіна атакує всіх інших у G7, то вона не може сісти за стіл. Якщо вони готові припинити атакувати нас, вільний світ, - то є стілець. Це в руках агресора, і на цей час очевидно, що стільця немає”, - заявила міністр.

Днями президент США Дональд Трамп назвав виключення з групи РФ «помилкою». Раніше це об’єднання було відоме як G8, але Росію з нього виключили після вторгнення в Україну в 2014 році.

В Німеччині 14-16 лютого 2025 року проходить 61 Мюнхенська безпекова конференція, де збираються 60 лідерів держав та урядів. Цьогоріч головна тема зустрічі – війна Росії проти України. Президент Володимир Зеленський очолює українську делегацію.

Теги: #мюнхенська_конференція #g7

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