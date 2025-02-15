Інтерфакс-Україна
Події
18:32 15.02.2025

Місце зустрічі для переговорів має бути узгоджене з Україною – Зеленський

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Місце зустрічі для переговорів має бути узгоджене з Україною – Зеленський
Фото: https://www.youtube.com/live/Lswr3HNM2mY

Місце зустрічі для потенційних переговорів має бути узгоджене з Україною, заявив президент Володимир Зеленський.

"Я думаю, що не можна просто сказати: завтра (перемовини – ІФ-У) там, і Україна там сидить. Як це було раніше багато років тому. Ми тут великий мир вирішуємо, а ми вам скажемо, куди… Так, напевно, це не серйозно", - сказав Зеленський журналістам на Мюнхенській конференції з безпеки.

Однак, президент зауважив, що Україна просунулася з боку перемовин із командою президента США Дональда Трампа, додавши, що це важливо.

В суботу агентство Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела, повідомило, що високопосадовці зі США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб підготувати потенційний саміт глав держав наприкінці місяця.

"Деталі зустрічі та список учасників все ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, кажуть, що група, ймовірно, складатиметься з радників з питань національної безпеки. За словами одного з співрозмовників, мета - призначити дату до початку священного місяця Рамадан у березні", - повідомляє Bloomberg.

За словами іншого чиновника, який говорив на умовах анонімності, більшість європейців поки що не були проінформовані. І хоча очікується прибуття офіційних осіб з України, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовки, пише агентство.

"Очікується, що ініціативу на переговорах у Саудівській Аравії візьмуть на себе радник з національної безпеки Майкл Волц і спеціальний посланник Стів Віткофф", - кажуть співрозмовники Bloomberg.

За інформацією агентства, влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. Переговори, як очікується, проведе радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль-Айбан, але плани можуть бути порушені через зміни в останню хвилину.

Теги: #місце #перемовини #мюнхенська_конференція #зеленський

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