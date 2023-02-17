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13:10 17.02.2023

Правоохоронці розслідують 67 тис. російських воєнних злочинів, загалом є 25 вироків щодо воєнних злочинців із РФ - Костін

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Правоохоронці розслідують 67 тис. російських воєнних злочинів, загалом є 25 вироків щодо воєнних злочинців із РФ - Костін

На сьогодні правоохоронці розслідують 67 тис. російських воєнних злочинів, загалом є 25 вироків щодо воєнних злочинців із РФ, заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Я також хотів відзначити не лише політичну сферу підтримки від Єврокомісії, а й практичні кроки у тому, щоб зробити можливим для наших слідчих та прокурорів розслідувати 67 000 епізодів воєнних злочинів", - заявив Костін на брифінгу з комісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом у Брюсселі в п'ятницю.

Він також повідомив, що сьогодні в Україні є 25 вироків щодо воєнних злочинців із РФ.

За словами Костіна, важливо, що "99+ воєнних злочинів мають бути розслідувані в Україні".

Генпрокурор додав, що щодня правоохоронці повідомляють про нові підозри, але повної відповідальності за злочини можна досягти лише за допомогою цілісних механізмів.

"Міжнародний кримінальний суд є найважливішим елементом для розслідування та переслідування злочинів геноциду, воєнних злочинів, злочинів агресії. І спецтрибунал – для злочину агресії, який має бути створений, щоб покарати найвище військове керівництво країни-агресора", - зазначив Костін.

Костін наголосив, що всі зазначені воєнні злочини не були б скоєні, якби не було вчинено акт агресії.

"Україна бореться насамперед на полі бою,за свій суверенітет і цінності свободи, і також бореться за справедливість – бо кожного злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Ми розпочали цю роботу з перших днів повномасштабного вторгнення, але також ми працюємо над цим іще з початку російської агресії - 2014 року", - сказав Костін.

Теги: #воєнні_злочини

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