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12:09 17.02.2023

Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни, отримають грошову допомогу - ТЧХУ

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Ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни, отримають грошову допомогу - ТЧХУ

Спільний проєкт Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) та Міністерства у справах ветеранів передбачає грошову допомогу ветеранам, які отримали інвалідність унаслідок війни.

"Ветерани, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни, можуть отримати 16 тисяч гривень, тобто по 4000 гривень одним платежем за один місяць упродовж чотирьох місяців. Допомога надаватиметься незалежно від отримання інших видів допомоги", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці у п'ятницю.

Проєкт поширюється на повнолітніх громадян України, яким відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи і відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

У ТЧХУ зазначили, що подати заяву на отримання грошової допомоги можна на сайті www.eveteran.gov.ua.

Спільний проєкт розпочався 16 лютого.

Теги: #ветерани #допомога #тчху

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