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10:51 17.02.2023

У Латвії конфісковані у п'яних водіїв автомобілі передаватимуть українській армії - ЗМІ

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У Латвії конфісковані у п'яних водіїв автомобілі передаватимуть українській армії - ЗМІ

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства, повідомляє латвійське видання Delfi із посиланням на агентство Leta.

"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймондс Бергманіс ("Об'єднаний список"), який відповідає за просування законопроєкту в Сеймі.

Передбачено, що рішення щодо передання транспортних засобів, що належать державі, у кожному конкретному випадку ухвалюватиме кабінет міністрів Латвії відповідно до положення про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій. Процес передання транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги, йдеться в інструкції до закону.

Раніше латвійська коаліція досягла домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв, можуть бути передані для потреб української армії, про що повідомив прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш ("Нова Єдність") у понеділок після засідання партій, які формують уряд. За його словами, пропозицію ініціювало Міністерство фінансів Латвії.

Теги: #автомобілі #латвія #конфіскація #пяний

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