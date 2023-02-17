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08:33 17.02.2023

Ворог намагається встановити у Мелітополі російський інтернет-провайдер і мобільний оператор

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Ворог намагається встановити у Мелітополі російський інтернет-провайдер і мобільний оператор

Російські окупанти намагаються встановити у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька обл.) російський інтернет-провайдер і мобільний оператор, тим самим посилюючи контроль над жителями і в будь-який момент можуть відключити їх від зв'язку, повідомив мер Іван Федоров.

"Окупанти намагаються перевести мешканців на єдині Інтернет-провайдер та мобільний оператор: тижні тому відрізали домашній інтернет, щоб змусити людей переукласти договори з російським монополістом", - повідомив мер міста.

Крім того, за словами Федорова, окупанти анонсували створення єдиного оператора мобільного зв'язку окремо для всіх окупованих територій.

"Рашисти посилюють контроль над жителями в окупації і можуть одночасно відключити їх від засобів зв'язку", - наголосив Федоров.

Раніше повідомлялося, що окупанти встановили у Мелітополі вежу мобільного зв'язку, за допомогою якої можуть прослуховувати розмови абонентів GSM операторів.

 

 

 

Теги: #мелітополь #звязок #прослуховування

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