Події

07:54 17.02.2023

Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

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Втрати РФ за добу склали 800 одиниць о/с, 2 танки і 16 артсистем

Втрати російської армії за добу склали 800 одиниць особового складу, 2 танки та 16 артсистем, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано, танків - 3298 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 6520 (+3) од, артилерійських систем – 2322 (+16) од, РСЗВ - 467 (+1) од, засоби ППО - 241 (+2) од, літаків - 298 (+0) од, вертольотів - 287 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2013 (+1), крилаті ракети – 871 (+14), кораблі/катери ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 5187 (+20) од, спеціальна техніка ‒ 221 (+2)", - йдеться у повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #рф #генштаб #втрати

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