Події

07:44 17.02.2023

США розроблять план дій у разі виявлення нових непізнаних об'єктів

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США розроблять план дій у разі виявлення нових непізнаних об'єктів

Вашингтон розробить план дій на випадок виявлення в небі над США невідомих повітряних об'єктів - якщо вони становитимуть загрозу для населення, їх зіб'ють, заявив американський президент Джо Байден у четвер.

"Будьте впевнені: якщо якийсь об'єкт загрожуватиме безпеці американського народу, я зіб'ю його", - заявив Байден.

Президент зазначив, що дав своїй команді вказівку скласти більш чіткий план дій при виявленні невідомих об'єктів у небі. Новий підхід, за його словами, дозволить швидко визначити, наскільки вони небезпечні для США, а потім оперативно прийняти рішення про подальші дії.

Раніше в лютому в небі над США було виявлено та збито китайський аеростат, який у Вашингтоні назвали розвідувальним. У МЗС КНР заявили, що аеростат був цивільним об'єктом, який використовувався з науковою метою, головним чином метеорологічною. Він з'явився в американському повітряному просторі, оскільки збився з курсу, пояснили у відомстві.

Надалі над територіями США та Канади сталися ще три аналогічні інциденти: два об'єкти були знищені над Аляскою та Юконом. У неділю повітряну ціль збили над озером Гурон на канадсько-американському кордоні. Вашингтон та Оттава розслідують ці інциденти. Саме ці три аеростати, на відміну від першого, на думку Вашингтона, навряд чи займалися збором розвідданих.

 

 

Теги: #сша #плани #байден #аеростат

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