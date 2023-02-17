Єрмак поспілкувався зі звільненими з російського полону військовослужбовцями та першим заступником мера Енергодару

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поспілкувався у відеоформаті зі звільненим у четвер з російського полону першим заступником мера Енергодару Іваном Самойдюком, старшим матросом Військово-Морських сил ЗСУ Віталієм Агєєвим та військовослужбовцем Аадовим та військовослужбовцем Державної, повідомила прес-служба глави держави.

"Кожне повернення українців із полону – це свято для всієї країни. Країна дякує вам за те, що ви билися, за те, що ви не здавались і нарешті вдома. Коли всі свої вдома, ми точно переможемо і звільнимо нашу землю від загарбників", – зазначив Єрмак.

У свою чергу, заступник голови Енергодару подякував президенту Володимиру Зеленському, Єрмаку та команді Координаційного штабу за звільнення.

"За те, що є можливість сьогодні спілкуватися з вами, спілкуватися з рідними. І чекаємо на те, що ми будемо корисні нашій Україні, нашому народу", – сказав він.

Віталій Агєєв зазначив, що, незважаючи на важкі умови полону, зараз почувається вільною людиною.

Вадим Джафаров зі свого боку підкреслив, що в російському полоні все ще перебувають багато українських захисників, які проживають всі тяготи полону.

У свою чергу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, голова Координаційного штабу Кирило Буданов зазначив, що звільнення військовослужбовців у четвер пройшло вдало, оскільки ще в середу, 15 лютого, були певні питання щодо списків.

"Те, що ви тут – це як констатація того, що все йде згідно з планом, і всі будуть повернуті назад", – сказав він.