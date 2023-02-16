Посол США провела зустріч із головою Верховного Суду України

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела зустріч із головою Верховного Суду України Всеволодом Князєвим, наголосила на непохитній підтримці судової системи України з боку США.

"Провела чудову зустріч із головою Верховного Суду Князєвим – сильний, незалежний Верховний Суд є фундаментальним для здатності України відновитися та реалізувати свої європейські прагнення. Я була рада підкреслити непохитну підтримку судової системи України з боку США", - написала посол у твіттері в четвер.