Події

19:03 16.02.2023

Посол США провела зустріч із головою Верховного Суду України

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Посол США провела зустріч із головою Верховного Суду України

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела зустріч із головою Верховного Суду України Всеволодом Князєвим, наголосила на непохитній підтримці судової системи України з боку США.

"Провела чудову зустріч із головою Верховного Суду Князєвим – сильний, незалежний Верховний Суд є фундаментальним для здатності України відновитися та реалізувати свої європейські прагнення. Я була рада підкреслити непохитну підтримку судової системи України з боку США", - написала посол у твіттері в четвер.

 

Теги: #сша #суд #посол #вс

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